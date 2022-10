Güterzug erfasste Schulbus: Drei Schwerverletzte

Schreckliche Szenen am Donnerstagmorgen in Pflach (Bezirk Reutte) in Tirol! Ein Güterzug erfasste an einem Bahnübergang einen Linienbus. Ersten Informationen zufolge sind fünf Personen in den Unfall verwickelt, drei davon wurden schwer verletzt. Auch Schüler waren in den Unfall verwickelt.