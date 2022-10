Gedenktafel für Synagoge in der Landeshauptstadt

Lichtinstallation ließ Synagoge „auferstehen“

Dass nun in einem großen Festakt, an dem sogar der israelische Botschafter Mordechai Rodgold teilnahm, an die Geschichte der Synagoge und der jüdischen Gemeinde Eisenstadt erinnert werden konnte, war primär das Verdienst von Johannes Reiss. Der Direktor des Österreichischen Jüdischen Museums hatte gemeinsam mit Bürgermeister Thomas Steiner über Jahre Pläne für eine zeitgemäße Gedenktafel entworfen, die nun feierlich von Stadtchef Steiner und Botschafter Rodgold enthüllt würde. „Wir können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber wir können aus ihr lernen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Ich überbringe Ihnen ein herzliches ,Shalom‘ aus Israel“, so seine Exzellenz. Im Anschluss an die Zeremonie wurde ein Foto vom Innenraum der Synagoge an die Wand jenes Hauses projiziert, das heute an dieser Stelle steht.