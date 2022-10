Obsorge an Stadt übertragen: Zwei Mädchen abgängig

Die Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) ist auf der Suche nach zwei Kindern. Am 11. Oktober wurde per gerichtlicher Anordnung die Obsorge wegen akuter Gefährdung von den Eltern an die Stadt Wien übertragen. Seither fehlt von der Familie, die schon länger von der MA 11 betreut wird, aber jede Spur.