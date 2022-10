Flüchtlingszelte von Siedlung wieder weggerückt

Am Mittwochvormittag war in der Erstaufnahmestelle Thalham in St. Georgen/A. ein Trupp Arbeiter angekommen. Dieser begann dann - wie vom Bürgermeister und den Anrainern seit Tagen flehentlich gefordert - alle 15 unmittelbar an der Grundgrenze platzierten Flüchtlingszelte wieder abzubauen und zu verlegen.