Striedinger trat Amt als Generalstabschef an

Appell an den Teameist der Truppe

„Wir alle sind aufgefordert, diese zur Verfügung gestellten Mittel nach bestem Wissen und Gewissen und in gemeinsamer Anstrengung aller Teile des Bundesheeres, und da meine ich wirklich alle, in die richtige Richtung zu lenken“, appellierte er an den Teamgeist in der Truppe. Und aus seiner Sicht das Allerwichtigste: „Wir müssen auf unser Personal schauen.“ Explizit stellte er sich auch hinter Tanners jüngste Absage an Extremismus und Sexismus im Heer.