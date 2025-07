Großbrand in Hallein: Wann Produktion wieder läuft

Der Umweltalarm für Hallein und die Nachbargemeinden konnte noch in der Nacht aufgehoben werden. Am Mittwoch standen noch rund 20 Helfer der Halleiner Feuerwehr im Einsatz. Die Halle, in der das Feuer am Dienstag um ca. 17 Uhr ausgebrochen war, ist laut Wass komplett zerstört. Ein Teil des Daches war noch am Abend eingestürzt. Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Firmengebäude konnte aber verhindert werden, „diese sind höchstens leicht beschädigt“.