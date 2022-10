Nachdem in der Vergangenheit immer der Rücken zwickte, ist der Tiroler heuer besser drauf. Gute Vorzeichen, die starke vergangene Saison - Platz drei im Riesentorlauf, Zweiter in der Slalomwertung - noch zu toppen. Auch wenn es hart wird, weiß er: “Ich fahre so befreit Ski wie schon lange nicht mehr, die Vorfreude ist riesig!„ Die wird es brauchen, um den ersten österreichischen Sölden-Sieg seit Marcel Hirscher 2014 einzufahren. Für Feller wäre es der erste seit März 2021 - dem Slalom in Lenzerheide.