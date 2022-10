EU-Behörde lässt Corona-Impfstoffe für Babys zu

Die Dosen für Babys und Kleinkinder sollen jedoch deutlich niedriger ausfallen. Dass die EU-Arzneimittelbehörde EMA den Weg für die Corona-Impfstoffe für Babys ab sechs Monaten frei gemacht hat, teilten Vertreterinnen und Vertreter der Einrichtung am Mittwoch in Amsterdam mit. Beide Impfstoffe hätten bereits bei Erwachsenen gewirkt, einen schweren Krankheitsverlauf und Aufnahmen in Krankenhäuser verhindert. Selbiges gelte für Todesfälle nach einer Corona-Infektion.