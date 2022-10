Immer weniger Schüler sind gegen Corona geimpft

Rückgang über alle Altersgruppen hinweg

Der Rückgang ist allerdings über alle Altersgruppe und Schultypen hinweg zu beobachten: An Volksschulen verfügen derzeit 5,1 Prozent der Kinder über ein noch gültiges Impfzertifikat, an Mittelschulen 9,6, an AHS-Unterstufen 16,6 und an Oberstufen 48,6 Prozent. Zum Vergleich: Im Februar waren zwischen 20,5 Prozent der Kinder an Volksschulen und 79,3 Prozent an Oberstufen gültig geimpft.