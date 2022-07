Wien plant Impfstraßen für Babys und Kleinkinder

Vakzin-Zulassung in den USA bereits erfolgt

In den USA ist die Impfung von Kleinkindern bereits üblich. In Wien impfen einige Kinderärzte Babys off-label, also außerhalb der Zulassung. Die Wartezeiten sind aber sehr lang. 5008 dieser Impfungen wurden Kindern zwischen null und vier verabreicht. „Ich gehe davon aus, dass der Impfstoff für Kinder unter fünf Jahren auch bald in Europa seine Zulassung bekommt. Ich finde das gescheit und notwendig“, sagt Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).