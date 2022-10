Die ÖVP braucht rasch einen Befreiungsschlag

Nehammer kommt nicht durch

Unterdessen versucht Kurz-Nachfolger Nehammer, sich einfach den Staub von der Montur zu klopfen. Damit, so viel ist sicher, kann er nicht durchkommen. „Ist die heutige ÖVP sauberer als in der Kurz-Ära?“, fragten wir via krone.at. Nein, meinen mehr als 80 Prozent.