Wiener Neustadt: Polizisten unter Raubverdacht

Weiterer Fall in Wien

Ermittlungen laufen auch gegen einen 25-jährigen Polizeibeamten aus dem Bezirk Mödling. Dem Mann wird zur Last gelegt, am 20. September in Wien-Alsergrund einen Mitarbeiter eines Lokals mit einem Messer und verbal bedroht zu haben. Der Verdächtige wurde im Zuge einer Fahndung angehalten, ein Messer wurde sichergestellt. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,58 Promille. Der 25-Jährige wurde angezeigt und laut Landespolizeidirektion Niederösterreich suspendiert. Auch in diesem Fall seien disziplinäre Maßnahmen eingeleitet worden.