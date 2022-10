Meghan äußert sich erstmals zum Tod der Queen

„Schön, Vermächtnis zu sehen“

Dann ergänzte sie: „Es ist so schön, das Vermächtnis zu sehen, das seine Großmutter in so vielen Bereichen hinterlassen hat. Was weibliche Führungsqualitäten angeht, ist sie sicherlich das beste Beispiel dafür, wie so etwas aussehen kann. Ich empfinde tiefe Dankbarkeit dafür, dass ich Zeit mit ihr verbringen und sie kennenlernen konnte. Es war eine komplizierte Zeit, aber mein Mann, der immer ein Optimist war, sagte:, jetzt ist sie wieder mit ihrem Mann vereint‘.“