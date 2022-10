„Bimbo“-Vergleich von Meghan empört Ex-Kollegin

Na, wenn das mal kein Zoff in Beverly Hills ist! Eine ehemalige Arbeitskollegin von Meghan Markle in der TV-Show „Deal or No Deal“ ist empört und beleidigt, dass die Herzogin den Model-Job - denn das sei es gewesen - in ihrem Podcast niedergemacht hat. Nicht alle Frauen hätten sich wie „Bimbos“ behandelt gefühlt und wären nicht wegen ihres Aussehens, sondern wegen ihrer Eloquenz gecastet worden.