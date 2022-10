Meghan fühlte sich als Dummchen abgestempelt

Station für „Polsterung des BHs“

Sie schildert: „Es gab Zeiten, in denen ich am Set von ,Deal or No Deal‘ war und an meine Zeit als Praktikantin in der US-Botschaft in Argentinien, Buenos Aires, zurückdachte und in der Wagenkolonne mit dem damaligen Finanzminister saß und speziell wegen meines Gehirns geschätzt wurde. Hier wurde ich für etwas ganz anderes geschätzt. Ich meine, Sie müssen sich nur vorstellen, dass wir Mädchen vor den Aufnahmen für die Sendung bei Beauty-Stationen Schlange stehen mussten. Es gab verschiedene Stationen, wo man sich die Wimpern machen lassen konnte, oder die Extensions, oder die Polsterung des BHs.“