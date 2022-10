Ukraine enthüllt Gräueltaten der Gruppe Wagner

Von „Putins Küchenchef“ unter Vertrag genommen

Am 18. Oktober teilte der SBU ein Video einer Befragung eines Mitglieds der Wagner-Gruppe, das behauptet, es sei unter russischen Gefangenen rekrutiert worden. Der Mann erzählte, er sei von Wagner-Gründer Jewgeni Prigoschin - auch bekannt als „Putins Küchenchef“ - für den Krieg in der Ukraine unter Vertrag genommen worden. Prigoschin garantierte ihm, „dass die (ehemaligen) Gefangenen Seite an Seite mit ‚erfahrenen‘ Söldnern kämpfen, die ihnen alles beibringen“. Auch an die Front soll keiner der Gefangenen geschickt werden.