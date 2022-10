Titelverteidiger Svancer und Co. legen wieder los

Am Freitag ist es endlich so weit: die Freeski-Elite in die Weltcupsaison 2022/23 und kämpft beim City Big Air in Chur (SUI) um wichtige Weltcuppunkte. In der vergangenen Saison konnte Matej Svancer in Chur seinen ersten Weltcup Sieg feiern, auch in diesem Jahr stellt der Weltcupauftakt mit 20 Nationen das erste Kräftemessen der Saison dar.