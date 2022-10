Diese Konsequenzen drohen Schmid als Kronzeuge

Schmid könnte für „Beinschab-Tool“ aufkommen müssen

So könnte er zu hohen Schadenersatzzahlungen verpflichtet werden - ähnlich wie das Ex-Manager Gernot Schieszler, der Kronzeuge in der Telekom-Affäre war, widerfahren ist. Er wurde vom Unternehmen geklagt, nach einer Einigung in einem Vergleich musste Schieszler 700.000 Euro zahlen. Die Telekom hatten zunächst Schadenersatz in der Höhe von zwei Millionen Euro gefordert. Bei Schmid sei es denkbar, dass er das sogenannte Beinschab-Tool zurückbezahlen muss, so Birklbauer. Dabei gehe es um rund 300.000 Euro.