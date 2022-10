GAK gegen Sturm ab 18 Uhr LIVE

„Es ist ein Spiel, in dem es gilt, das Rundherum auszublenden“, gab Sturm-Sportchef Andreas Schicker an. „Wenn wir unser Spiel, unsere Intensität auf den Platz bringen, dann bin ich überzeugt, dass wir eine Runde weiterkommen.“ Für Trainer Christian Ilzer, dessen Truppe in der Liga nur zwei Punkte hinter Salzburg liegt und in der Europa League aufzeigt, ist das das klare Ziel. Schließlich hat man vor, zum insgesamt sechsten, zum ersten Mal seit 2018, auch am Saisonende zu jubeln: „Wir wollen den Cup gewinnen.“