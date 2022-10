Erstes Derby seit 2007: Einer ist noch immer dabei

Nur noch einmal schlafen, dann ist es so weit! Das Grazer Derby am Mittwoch (18) in der ausverkauften Merkur Arena wirft bereits seine Schatten voraus. Die Ausgangslage in diesem Cup-Duell ist glasklar: Sturm ist der große Favorit, den GAK haben nur die Wenigsten auf der Rechnung. Beim letzten Derby ballerte „Bomber“ Mario Haas vor 15 Jahren seine Blackys zum bis dato letzten Derby-Sieg. Einen, den GAK-Kapitän Marco Perchtold hautnah miterlebte. Kann er seinen alten Spezi Jakob Jantscher morgen in die Pfanne hauen?