Großes Derby-Vorspiel: Die Show kann beginnen

Graz ist längst im Banne des Fußballderbys GAK gegen Sturm: Um 18 Uhr ist Ankick in der Merkur Arena in Liebenau, die „Krone“ ist in der Stadt unterwegs, mischt sich unters rote oder schwarze Volk und sammelt für Sie die besten Impressionen, um Sie auf das Fußballfest einzustimmen.