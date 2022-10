FAC gegen LASK - ab 20.15 Uhr LIVE

Beide Teams kreuzten zuletzt vor mehr als fünf Jahren in der zweiten Liga die Klingen (2:2 am 19.5.2017) - in der Aufstiegssaison der Linzer unter Trainer Oliver Glasner. Bei den Floridsdorfern kickte damals bereits Mirnes Becirovic. „Über die Favoritenrolle brauchen wir natürlich nicht reden“, sagte der FAC-Kapitän. „Aber am Ende des Tages ist es nur ein einziges Spiel und wir werden alles reinhauen, um dem LASK lange Paroli zu bieten.“