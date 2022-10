GAK oder Sturm? Gemeinsames Feindbild Rapid

Das Derby-Fieber breitet sich auch in der Künstler-Szene aus. Zur Einstimmung aufs erste Match zwischen Sturm Graz und dem GAK seit 2007 (am Mittwoch, Cup-Achtelfinale, ab 18 Uhr live im krone.at-Ticker) baten wir die Entertainment-Kapazunder Paul Pizzera und Gregor Seberg vor die Kamera. Am Rande der Dreharbeiten für ihren neuen Film matchen sich der Erz-Schwarze (Pizzera) und der Erz-Rote (Seberg) auf rhetorisch wie unterhaltungstechnisch höchstem Niveau.