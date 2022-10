Wienerin überfallen: Zufallstreffer entlarvt Täter

24 Stunden im Schlafzimmer eingesperrt

Am 19. Februar 2014 wurde sie in ihrer Wohnung in einem Wiener Innenbezirk von zwei maskierten Männern brutal überfallen. Als Frau T. ihren Peinigern die Tür öffnete, hielten die Räuber ihr eine Pistole vor, später auch ein Messer an den Rücken. Sie stießen die Pensionistin zu Boden, würgten sie mit einem USB-Kabel und knebelten sie. „Dann öffnete einer der beiden Täter den Tresor und nahm Schmuck im Wert von 750.000 Euro an sich. Ihr Opfer zerrten sie ins Schlafzimmer, sperrten die Türe zu und ließen es zurück“, führte die Staatsanwältin aus. Erst 24 Stunden später wurde Frau T. befreit.