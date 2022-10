Die schwarzen Schafe kamen diesmal ganz in Weiß

Wie am Samstag in Ried! Wo gegen Rapid gleich zu Beginn auf der Tribüne sieben, acht in weiße Overalls gehüllte Gestalten mit Gesichtsmasken auffielen. Die bald mit Pyrotechnik zu hantieren begannen. Erst „nur“ die Fan-Tribüne einnebelten. Dann auch das Spielfeld! Und zwar so, dass Referee Alexander Harkam das Match unterbrechen musste. Verrückt aber: Als der Qualm so stark und dicht wurde, dass diesen auch die Sicherheitskameras auf der Tribüne nicht mehr zu durchdringen vermochten, entledigten sich die „Fan-Albinos“ ihrer Verkleidung, um ohne die unerkannt in der Masse unterzutauchen.