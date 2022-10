Wien und Berlin: „Gemeinsam gegen Schleppermafia“

„Staaten auf dem Westbalkan notwendige Partner“

Wie das Innenministerium in Wien an Sonntag weiters mitteilte, findet die jährliche Tagung im Rahmen der EU-Innenminister, der EU-Kommission und von sechs Westbalkanstaaten am Donnerstag in Berlin statt. Beim sogenannten „Berlin-Prozes“ geht es laut Innenministerium um eine stärkere Zusammenarbeit im Kampf gegen illegale Migration sowie Korruption und organisierte Kriminalität. Ziele seien die „regionale Zusammenarbeit mit den Staaten des Westbalkans und die Integration der Region in die Europäische Union“.