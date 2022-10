Fünf von sechs Masken-Räubern auf der Flucht

In der auffälligen Serie an Überfällen in den vergangenen Wochen sind die meisten Täter weiter auf freiem Fuß. Lediglich ein Verdächtiger wurde bisher festgenommen. Seit September ist es in und rund um die Landeshauptstadt bekanntlich zu sechs bewaffneten Überfällen gekommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, ist unklar.