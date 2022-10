Salzburger Polizei jagt jetzt vier Pistolen-Räuber

Rund eine Woche später, am 6. Oktober, kam es zum dritten Überfall: Diesmal auf eine Eurospar-Filiale in der Sterneckstraße. Auch hier zückte der Täter eine Pistole, verlangte von der Kassierin Geld. Doch eine Mitarbeiterin schrie den Räuber an. Dieser ergriff die Flucht, knallte aber noch gegen die Glastüre. Der jüngste Überfall passierte am Montag. Tatort: die Volksbank beim Kieselgebäude. Auch hier hatte der Räuber eine Pistole. Ein Bankkunde bewies Mut und entwaffnete den Täter. Die Beute ließ der Räuber liegen. Die Polizei bittet nun bei der Jagd um Mithilfe: Hinweise an 059/133 50 3333.