Mutmaßlicher Bankräuber hatte Axt und Messer mit

Ein Salzburger (33) soll am Montag die Volksbankfiliale in Salzburg neben dem Kieselgebäude überfallen haben – die „Krone“ berichtete mehrfach über den aufsehenerregenden Banküberfall. Doch der am Donnerstag festgenommene Tatverdächtige bestreitet weiter im Polizei-Verhör das Verbrechen. Bei der Festnahme konnte die Polizei aber belastende Indizien sammeln: Beamte fanden nämlich nicht nur die mutmaßliche Tatkleidung, sie entdeckten im Rucksack des 33-Jährigen auch mehrere Messer und eine Axt.