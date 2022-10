OGH-Beschluss ist Schlappe für Stadtchef Willi

Nach OGH-Beschluss ist Verfahren zurück am Start

Willi bekam in der Folge in zwei Instanzen recht. Doch nun erging vom Obersten Gerichtshof ein richtungsweisender Beschluss: „Keinesfalls ist aber erkennbar, weshalb gerade der Bürgermeister die Öffentlichkeit für Zwecke der Gesetzgebung über die Ergebnisse der Erhebungen informieren sollte. Wenn überhaupt, wären dazu die Mitglieder des Landtags oder allenfalls die für die Erstellung von Gesetzesentwürfen zuständigen Organe des Amtes der Landesregierung berufen. Auch wenn dem Beklagten nach der Geschäftsordnung des Magistrats als Bürgermeister die Öffentlichkeitsarbeit obliegt, ist die Äußerung über den (möglichen) Leerstand in einem ganz bestimmten Objekt keine Tätigkeit zur Vorbereitung eines Gesetzes. Ihr fehlt jeder Zusammenhang mit einem (allfälligen) Handeln im legislativen Bereich (Leerstandserhebung)“, schreibt der Richtersenat in einem 15-seitigen Beschluss, der der „Tiroler Krone“ vorliegt.