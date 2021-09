Wegen Pema-2-Turm: BM Willi hat Gerichtstermin

Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi hat am Montag am Landesgericht Innsbruck Gelegenheit darzulegen, weshalb er in einem ORF-Tirol-Interview im Oktober 2020 den Pema-2-Turm von Investor Markus Schafferer als Beispiel für Wohnungsleerstand in Innsbruck angeführt hat.