Corona bremst jetzt auch unsere Postler aus

Post kam dann doch

Das sehen die Betroffenen anders. In zwei Wochen sei nur einmal ein Postler gekommen, der habe aber fast ausschließlich RSa-Briefe für den Klimabonus ausgetragen. In der kommenden Wochen sollten aber wieder genug Mitarbeiter zur Verfügung stehen, verspricht die Post. Und: In in der besagten Siedlung kam am Freitag dann doch Post.