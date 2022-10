Wahlkarten in Grünau bei Postversand verschlampt

Ich habe jetzt schon seit 14 Tagen keine Post bekommen. Dabei warte ich dringend auf meine Wahlkarte, die ich auf der Gemeinde beantragt habe. Ich kann am Sonntag nicht wählen gehen, weil ich ab Freitag im Krankenhaus bin. Deshalb habe ich mich ja auch für die Briefwahl entschieden“, machte Johann M. aus Grünau seinem Ärger am Donnerstag bei der „Krone“ Luft. Die Wahl zum Bundespräsidenten wäre dem 82-Jährigen wichtig. Das zeigt sich auch daran, dass er nochmals am Gemeindeamt vorsprach, nachdem der Stimmzettel nicht eingetroffen war. „Dort hat man mir gesagt, dass die Wahlkarte am 26. September ordnungsgemäß zur Post gegeben wurde. Eine Ersatzkarte kann man mir daher nicht ausstellen“, so der verhinderte Wähler.