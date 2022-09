Beschwerden über Postzustellung reißen nicht ab

Letzter Brief am 22. September

„Diese Zustände bestehen am Freinberg bei Linz schon seit vielen Monaten. Sei es Krankenstand oder Urlaub, es wird die Post nur mehr sporadisch zugestellt. Diesmal ist es besonders schlimm, der letzte Brief kam am 22. September. Noch dazu sind wir eine Schule, die regelmäßig und viel Post erhält“, schreibt ein weiterer Betroffener. Laut „Krone“-Infos sollen alleine in Linz-Süd sieben Rayons unbesetzt sein.