Mehr als 400 Milizsoldaten übten bei Manöver

In mehr als einem halben Jahrhundert des relativen Friedens in Europa geriet die eigentliche Kernaufgabe des Bundesheeres, die militärische Landesverteidigung, bei vielen Menschen und auch Politikern in Vergessenheit. Stattdessen wurde das Heer oft lediglich als reine „Katastrophenhilfsorganisation“ wahrgenommen. Mit dem Ukraine-Krieg, nur wenige hundert Kilometer von unserer Grenze entfernt, hat sich das geändert. Das Bundesheer bekommt mehr Geld, das Einsatztraining für den Ernstfall rückt wieder in den Vordergrund.