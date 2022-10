Leben zwischen Grenzen und Flüchtlingsaufgriffen

Eingebettet in eine beschauliche Landschaft liegt der 660-Seelen-Ort Deutsch Jahrndorf, nur wenige Kilometer entfernt von der Grenze zu Ungarn bzw. der Slowakei. Das Gebiet zählt zu den Hotspots in Sachen illegale Migration. Allein am Samstag wurden 300 Flüchtlinge im Bezirk aufgegriffen.