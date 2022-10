Panne bei Lehrergehältern: Zu wenig ausbezahlt

Lohn war in der Mittelschule höher

„Bis zuletzt wusste ich nicht, ob und wie viel Gehalt ich sechs Wochen nach Dienstantritt bekomme, einen Dienstvertrag habe ich immer noch nicht“, erzählt eine junge Lehrerin. Am 15. Oktober ist zwar Geld auf ihrem Konto eingelangt, aber das kam ihr zu wenig vor. Denn bevor sie im September an der AHS Rahlgasse begonnen hat, war sie drei Jahre lang an einer Mittelschule tätig, und da war ihr Lohn höher.