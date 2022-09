Verzögerungen: Lehrer arbeiten 10 Wochen gratis

Noch keinen Nachfolger für Personalleiterin

Nun liegt der „Krone“ aber ein Schreiben der Bildungsdirektion vor, das an alle Direktoren ging. In diesem wird darüber informiert, dass es nach dem Abgang der Personalleiterin noch keinen Nachfolger gibt. Aus diesem Grund kann es zu Verzögerungen bei der Gehaltsabrechnung kommen. So wurde für neu eingetretene Lehrer „kurzfristig eine hausinterne Unterstützungsmöglichkeit aufgebaut“.