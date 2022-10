„Ernüchternde“ Tage für den ÖSV-Sensationssieger

Das große Ziel, am 13. November beim Heimrennen in der Zürser Flexenarena dabei zu sein, hat Christian trotz all der Herausforderungen nicht aus dem Blick verloren. „Noch sind es vier Wochen“, weiß der Sensationssieger des Vorjahres, „ich würde die Chancen dabei zu sein mit 50:50 beziffern. Ich muss auf jeden Fall körperlich fit sein, um an den Start zu gehen.“