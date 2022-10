ÖSV-Newcomer muss Sölden-Start vorzeitig abhaken

Wenn diese Woche am Pitztaler Gletscher um die letzten ÖSV-Tickets für den Weltcupauftakt am 23. Oktober in Sölden gefahren wird, fehlt einer, der sich in der vergangenen Saison fürs Gletscher-Spektakel qualifizieren konnte: Lukas Feurstein. „Ich konnte in der Vorbereitung bislang noch keinen normalen Riesentorlauf-Schwung fahren“, gesteht der 21-jährige Mellauer.