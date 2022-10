Kinder in Haiti stundenlang vergewaltigt

Das geht aus einem Bericht des UNO-Büros für Haiti und des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. „Die Zahl der Fälle steigt von Tag zu Tag, während sich die humanitäre Menschenrechtskrise in Haiti verschärft“, so Nada Al-Nashif. Sie ist Menschenrechtskommissarin bei der UNO. Bereits zehnjährige Kinder und auch ältere Frauen würden vor den Augen ihrer Angehörigen stundenlang von mehreren Tätern vergewaltigt.