Russische Besatzer rufen Zivilisten zur Flucht auf

Rückeroberung nächste Woche?

Die britische Zeitung „Financial Times“ geht davon aus, dass ukrainische Soldatinnen und Soldaten in der kommenden Woche bis zum Fluss Dnipro vorrücken könnten. Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich in einer Video-Ansprache an die Nation siegessicher: „Indem wir diesen Feind besiegen, werden wir allen Feinden antworten, die in die Ukraine eindringen. Es wird ein Sieg sein für all unsere Menschen, es wird ein Sieg sein für die Streitkräfte der Ukraine“. Der Feind Russland könne zwar die Städte angreifen, „aber niemals unsere Würde.“