U-Kommission: Ein Schlagabtausch der Gutachter

Vorsitzender will auf Gutachten warten

Gemeinderatsvorsitzender Thomas Reindl (SPÖ): „Es gibt noch einige juristische und praktische Punkte zu klären.“ Über Einzelheiten schweigt Reindl aber noch. Nur so viel: Die rathausinterne Rechtsabteilung hat bei einigen Punkten rechtliche Bedenken. Diese soll ein externer Gutachter nun bestätigen oder widerlegen. „Das ist völlig inakzeptabel. Die SPÖ will anscheinend eine juristische Verteidigungslinie für den Bürgermeister aufbauen, vor allem was das Thema der Notkompetenz betrifft“, so VP-Klubobmann Markus Wölbitsch. Reindl kontert: „Ich will hier nichts verzögern oder abwürgen. Die Dauer der U-Kommission wird dadurch auch nicht beschnitten. Doch solche Gutachten brauchen Zeit.“ Kommende Woche soll es aber Ergebnisse geben.