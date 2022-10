U-Kommission könnte noch heuer Arbeit aufnehmen

Neos und Grüne an Bord

Zuspruch gibt es auch von den Neos, die die Untersuchungskommission zur Wien Energie begrüßen. Auch die Grünen sind mit an Bord und gehen sogar noch einen Schritt weiter. „Wir werden die Untersuchungskommission mit voller Kraft und aktiver Mitarbeit unterstützen. Alle Vorgänge rund um den milliardenschweren Finanzbedarf der Wien Energie und zur Notverordnung des Bürgermeisters sind lückenlos aufzuklären“, so Parteivorsitzender PeterKraus und ergänzt, „SPÖ und NEOS sind unverändert am Zug, dringend notwendige Änderungen für mehr Kontrolle und Transparenz nicht länger zu blockieren. Ein entsprechender Grüner Antrag ist bereits eingebracht und kann sofort zur Ausweitung der Kontrollrechte führen.“