ÖSV-Ass ist nach Bänderriss für den WM-Winter fit

„Wird interessant, wie viele Leute Wintersport schauen"

Gemäß seinen Eindrücken vom Training mit den ÖSV-Kollegen habe er schon wieder Anschluss gefunden. Das Timing der Verletzung sei sozusagen besser gewesen als sein Ende September 2021 erlittener Rippenbruch. Nun bliebe ihm mehr Zeit als im Vorjahr, um bis zum Weltcup-Auftakt (24. bis 27. November in Ruka in Finnland) so richtig in Form zu kommen.