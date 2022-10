Jetzt wartet der Champion auf die Eisbullen

So sind die Salzburger am Donnerstag bei der Achtelfinal-Auslosung in Zürich im Topf der Gruppen-Zweiten gelandet. Und von CHL-Geschäftsführer Martin Baumann Titelverteidiger Rögle zugelost worden. An Bord bei den in der Gruppe ungeschlagenen Schweden: Marco Kasper, eines der größten heimischen Eishockey-Talente. „Ein geiles Los. Ich freue mich riesig auf die Partien“, ist Eisbulle Tom Raffl happy. Läuft alles nach Plan, steigt das Hinspiel in Salzburg.