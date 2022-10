Rapid-Neuzugang: „Habe ich mir anders vorgestellt“

Samstag wird es für ihn auch emotional. Mit einer Mischung aus „Vorfreude und Anspannung“ blickt er, der 20 Kilometer von Ried entfernt in Altheim aufgewachsen ist,dem Duell mit seinem Ex-Klub (87 Spiele, 25 Tore von 2018-2022) entgegen: „Bei Ried begann meine Profi-Karriere. Mein erster Einsatz daheim in der zweiten Liga gegen Liefering und die Aufstiegs-Party bleiben unvergessen.“ Liga-Debüt gegen RapidSein Bundesliga-Debüt feierte er im November 2020 just beim 4:3 gegen Rapid - morgen heißt es mit Grün-Weiß den Spieß umdrehen: „Wir wollen nach dem verlorenen Derby einZeichen setzen, zeigen, dass wir etwas gutmachen wollen. Es gilt, 90 Minuten das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Endlich das auf den Platz zu bringen, was wirkönnen. Das wird auch zu einer Frage der Mentalität.“