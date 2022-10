Mario Haas: Darum lebt die Chance für Sturm Graz

Was allerdings diesmal sicher für die Schwarzen spricht? Die zwei Gesichter von Lazio Rom. Einerseits das aus der Serie A, in der sie die Fiorentina zuletzt an die Wand gespielt haben, Dritter sind. Andererseits das aus der Europa League. Ich hab einen Draht nach Italien, weiß, dass für Lazio-Sportdirektor Igli Tare die Meisterschaft und die mögliche Qualifikation für die Champions League an erster Stelle stehen. Eine Chance für Sturm. Die man ja beim Hinspiel in Graz beinahe schon genützt hat.