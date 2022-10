Sturm muss in Rom gegen Lazio ran - LIVE ab 21 Uhr

„Rom ist eine superschöne Stadt, eine der schönsten der Welt“, meinte Sturm-Trainer Christian Ilzer am Mittwoch am Grazer Flughafen. „Aber wir fliegen nicht runter, um die Schönheit von Rom zu genießen, sondern wir haben einen Job zu erledigen. Und der wird richtig schwer.“ Für sein Team geht es in Italien auch um die Beweisführung, dass Rotterdam ein Ausrutscher war. Die Erinnerung an das 0:6 bei Feyenoord im ersten Auswärts-Gruppenspiel flog am Mittwoch nur mutmaßlich in den Hinterköpfen der Akteure mit. Viel lieber trugen die Grazer die beim Lazio-Hinspiel getankte Zuversicht vor sich her.