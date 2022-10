Sturm-Abwehrboss: „Bin in der Form meines Lebens“

„Wahrscheinlich bin ich sogar in der Form meines Lebens“, sagt Abwehrchef Gregory Wüthrich. Der Schweizer ist bei Sturm der Fels in der Brandung. Der Verteidiger zieht die Fäden, steht wie ein Bollwerk. Und: Wüthrich ist für die „Schwarzen“ nahezu unverzichtbar: 1487 Minuten spulte er diese Saison ab - und damit am meisten im gesamten Sturm-Kader. „Es ist eine Freude am Platz zu stehen“, sagt der 27-Jährige und betont: „Das war nicht immer so. Gerade in meiner Zeit bei Young Boys Bern haben mich immer wieder Verletzungen zurückgeworfen. Gerade als ich am Weg war, den endgültigen Durchbruch zu schaffen, kam wieder etwas dazwischen.“